Во Владивостоке проверят системы оповещения населения

В рамках тренировки будут включены сирены региональной, муниципальной и локальной сети, а также передана речевая информация по каналам телерадиовещания и мобильным комплексам информирования.
Жителей и гостей города просят не беспокоиться — проверка проводится для контроля работы оборудования и готовности диспетчерских служб, сообщает мэрия.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше