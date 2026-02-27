Ричмонд
Во Владивостоке проверят системы оповещения населения

4 марта во Владивостоке пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения. Начало — в 10:40, продолжительность составит несколько минут.

Источник: Аргументы и факты

В рамках тренировки будут включены сирены региональной, муниципальной и локальной сети, а также передана речевая информация по каналам телерадиовещания и мобильным комплексам информирования.

Жителей и гостей города просят не беспокоиться — проверка проводится для контроля работы оборудования и готовности диспетчерских служб, сообщает мэрия.

