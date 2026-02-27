«Самой молодой пациентке было 19 лет». Белорусский врач-гинеколог предупредила о раннем климаксе

Белорусский врач-гинеколог-эндокринолог Татьяна Пархоменко в интервью БелТА предупредила о раннем климаксе, возможном с 19 лет.
Врач обратила внимание, что специалисты стали все чаще сталкиваться с пациентками с ранним климаксом:
— Если говорить о классификации, то есть понятие «преждевременная недостаточность яичников», когда менструальная функция выключается у женщины до 40 лет.
Гинеколог добавила, что «ранняя менопауза» — это период от 40 до 45 лет. Кроме того, существует и «своевременная менопауза». В таком случае климакс наступает в возрасте после 45 лет.
— Это проблема, потому что самой молодой пациентке с ранним климаксом было 19 лет, — подчеркнула специалист.
Татьяна Пархоменко обратила внимание: первой из причин, которая может указывать на ранний климакс, является нарушение цикла.
— Знаю несколько случаев, когда и цикл вроде бы еще регулярный, не за что зацепиться, что называется, а уже на УЗИ я вижу малое для возраста пациентки количество фолликулов, то есть яйцеклеток, — заметила гинеколог.
По ее словам, изменение характера менструации также может быть поводом для того, чтобы обратиться к врачу.
