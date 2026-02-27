«Прорвемся»: Анна Седокова трогательно высказалась о материнстве

— Я представила, сколько сил понадобится этой молодой паре, чтобы испытать то счастье, которое Бог дал мне просто так. Я очень это ценю. И ни на что не жалуюсь. Искренне желаю этой паре всего самого прекрасного, желаю сохранить друг друга. И верить. Обязательно верить! Что все будет хорошо. Прорвемся, — заключила певица у себя в соцсетях.