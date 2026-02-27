«Прорвемся»: Анна Седокова трогательно высказалась о материнстве

Певица Анна Седокова в личном блоге поделилась историей, которую наблюдала в одной из клиник.
Артистка посетила медучреждение, чтобы сдать анализы на железо. Там же ей предложили сразу прокапаться. Находясь под капельницей, Седокова лежала в палате вместе с молодой девушкой, которая молча ожидала звонка. Спустя некоторое время та ответила на вызов и сказала, что операция прошла успешно — ей удалили фаллопиевы трубы, из-за чего она больше не сможет иметь детей естественным путем.
После разговора девушка собрала свои вещи и покинула палату, а медсестра тепло обняла ее перед уходом. Певица призналась, что хотела сделать так же.
— Я представила, сколько сил понадобится этой молодой паре, чтобы испытать то счастье, которое Бог дал мне просто так. Я очень это ценю. И ни на что не жалуюсь. Искренне желаю этой паре всего самого прекрасного, желаю сохранить друг друга. И верить. Обязательно верить! Что все будет хорошо. Прорвемся, — заключила певица у себя в соцсетях.
