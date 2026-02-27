В Новосибирской области узаконили 97% самовольных подвесов на ЛЭП

В Новосибирской области провайдеры легализовали 97% подвесов оптоволоконного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск». В регионе продолжают решать проблему незаконного размещения волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи.
За прошлый год специалисты «Россети Новосибирск» зафиксировали более 35 тысяч опор ЛЭП с незаконными подвесами. По сообщению, установка оборудования без согласования увеличивает риски аварийных ситуаций и затрудняет техобслуживание ЛЭП.
Для решения проблемы энергетики заключают договоры с провайдерами, прописывая технические условия размещения и требования к эксплуатации ЛЭП и монтажным работам. В случае нарушения провайдеров могут ждать карательные меры, включая демонтаж подвесов.