В Новосибирской области узаконили 97% самовольных подвесов на ЛЭП

За прошлый год специалисты «Россети Новосибирск» зафиксировали более 35 тысяч опор ЛЭП с незаконными подвесами. По сообщению, установка оборудования без согласования увеличивает риски аварийных ситуаций и затрудняет техобслуживание ЛЭП.