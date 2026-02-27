Омский «Авангард» сыграет сложный матч с лидером чемпионата

В пятницу, 27 февраля, хоккейный «Авангард» дома в чемпионате КХЛ сыграет матч с «Металлургом». Тот сейчас занимает первое место в лиге и является экс-чемпионом (сезона-2023/24).
На ТВ игру покажет «12-й канал».
«Авангард», напомним, находится, возможно, в кратковременном игровом кризисе, проиграв два матча подряд, а не слишком внятную игру показывая уже три матча. Будет ли «Магнитка» достаточным мотиватором для «ястребов», чтобы снова раскрыть лучшие качества команды, увидим… Шансы есть, как и все же на то, что проблемы продолжатся.
«Авангард» при этом остается сейчас на втором месте на «Востоке», но если проиграет и здесь, то рискует далее, не сразу, но сползти вниз. Его преследует «Ак Барс».
В чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ команды играли 197 раз. У «Авангарда» в этих матчах 93 победы, у «сталеваров» 89. В 15 матчах команды разошлись вничью. Соотношение шайб 557:538 в пользу «ястребов».
Дополнительная интрига в матче это экс-лидер «Авангарда» Владимир Ткачев в составе «Металлурга». Сейчас он лучший ассистент регулярного чемпионата, входит в топ-5 бомбардиров (73 очка (11+52) в 57 играх по системе «гол + пас»). Также он ныне второй по игровому времени в большинстве (4:06) и лидер лиги по среднему количеству смен за матч в большинстве (4,86).
Букмекеры оценивают шансы сторон здесь так: победа «Авангарда» в основное время это коэффициент 2,33, аналогичный выигрыш гостей это 2,47. Ничья в основное время оценена с вероятностью 4,27. Выигрыш «ястребов» в любом раскладе даст выигрыш в деньгах на ставке в 1,81 рубля на каждый 1 рубль, такая же победа уральцев оценена в 2,01.
Ранее мы писали, что «Авангард» проиграл «Автомобилисту» 1:5.