Омский «Авангард» сыграет сложный матч с лидером чемпионата

«Авангард», напомним, находится, возможно, в кратковременном игровом кризисе, проиграв два матча подряд, а не слишком внятную игру показывая уже три матча. Будет ли «Магнитка» достаточным мотиватором для «ястребов», чтобы снова раскрыть лучшие качества команды, увидим… Шансы есть, как и все же на то, что проблемы продолжатся.