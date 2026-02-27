В Ростовской области осудили браконьера, застрелившего восемь кабанов

В Семикаракорском районе вынесли приговор 66-летнему мужчине, который устроил настоящую бойню в охотничьих угодьях. В ноябре прошлого года в хуторе Золотаревка дончанин застрелил восемь кабанов. Вот только разрешения на добычу животных у него не было. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Охотник использовал карабин и тепловизионный прицел. От таких действий ущерб государству оказался больше миллиона рублей.
Суд признал мужчину виновным. Иназначил наказание — полмиллиона рублей штрафа. А еще у браконьера конфисковали оружие и прицел. Теперь они пойдут в доход государства.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!