В Ростовской области осудили браконьера, застрелившего восемь кабанов

В Семикаракорском районе вынесли приговор 66-летнему мужчине, который устроил настоящую бойню в охотничьих угодьях. В ноябре прошлого года в хуторе Золотаревка дончанин застрелил восемь кабанов. Вот только разрешения на добычу животных у него не было. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.