В Ростовской области осудили браконьера, застрелившего восемь кабанов

Житель Семикаракорского района заплатит полмиллиона за отстрел восьми кабанов.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе вынесли приговор 66-летнему мужчине, который устроил настоящую бойню в охотничьих угодьях. В ноябре прошлого года в хуторе Золотаревка дончанин застрелил восемь кабанов. Вот только разрешения на добычу животных у него не было. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Охотник использовал карабин и тепловизионный прицел. От таких действий ущерб государству оказался больше миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным. Иназначил наказание — полмиллиона рублей штрафа. А еще у браконьера конфисковали оружие и прицел. Теперь они пойдут в доход государства.

