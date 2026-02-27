Красноярский ХК «Енисей» проиграл «Динамо» второй матч подряд

26 февраля красноярский «Енисей» проиграл «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:9.
В составе нашей команды мячи забили: Сергей Ломанов, Давид Корешков и Платон Кузьменко, оформивший дубль. Счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу столичного коллектива.
— По игре увидел, что ребята могут. Сегодня двигались уже намного лучше, — сказал после матча Виталий Ануфриенко, главный тренер «Енисея».
Третья встреча пройдет в Красноярске уже 1 марта.
