Красноярский ХК «Енисей» проиграл «Динамо» второй матч подряд

Красноярский «Енисей» проиграл московскому «Динамо» во втором матче плей-офф.

Источник: Комсомольская правда

26 февраля красноярский «Енисей» проиграл «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:9.

В составе нашей команды мячи забили: Сергей Ломанов, Давид Корешков и Платон Кузьменко, оформивший дубль. Счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу столичного коллектива.

— По игре увидел, что ребята могут. Сегодня двигались уже намного лучше, — сказал после матча Виталий Ануфриенко, главный тренер «Енисея».

Третья встреча пройдет в Красноярске уже 1 марта.

