Ученый Железнов назвал мифом негативное влияние ретроградного Меркурия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Ретроградный Меркурий не вращается в обратную сторону, это оптический обман, вызванный разной скоростью движения планет. Негативное влияние данного явления на жизнь людей — астрологический миф средневековья, сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.
«Все планеты движутся по эллиптической орбите вокруг Солнца, но с разной скоростью и с разным периодом. У Земли это приблизительно 365 с четвертью суток — это полный оборот вокруг Солнца за год. Год Меркурия составляет примерно 88 суток всего, то есть вы понимаете, что в течение года Меркурий несколько раз обгоняет Землю по движению вокруг Солнца. Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону — это называется ретроградное, попятное движение», — сказал он.
По словам специалиста, долго иллюзия обратного движения продолжаться не может, поэтому через какое-то время все планеты вновь начинают двигаться в одну сторону. У Меркурия такой оптический обман может возникать три-четыре раза в год. Железнов подчеркнул, что все негативные последствия, которые приписывают этому явлению — астрологический миф.
«Астрология наука древняя, между прочим, астрология и астрономия были единой наукой когда-то. Известный ученый XVI-XVII века Иоганн Кеплер зарабатывал себе на жизнь составлением гороскопов. Много терминов, которые используются в астрономии, пришли из астрологии, а потом наука и лженаука разделились, окончательно это произошло в середине XIX века. Ретроградный Меркурий — это термин, который идет со средневековых времен», — рассказал он.
Как сообщают астрологи, с 26 февраля по 20 марта проходит ретроградный Меркурий. Люди, которые верят в его негативное влияние, в этот период откладывают на потом важные дела и решения, не начинают новых проектов.