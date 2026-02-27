Ричмонд
Минобороны Пакистана предупредило о начале войны с талибами

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в пятницу, 27 февраля, заявил, что Исламабад и правительство движения Талибан в Афганистане перешли к открытому вооруженному противостоянию.

В личном блоге в Х он написал, что из-за соседства двух государств пакистанская армия хорошо осведомлена о противнике и его уязвимых местах.

Асиф обвинил Кабул в «превращении Афганистана в колонию Индии», поддержке и экспорте терроризма, а также в притеснении населения.

— Чаша нашего терпения переполнена. Теперь это открытая война между нами и вами. (…) Они лишили собственный народ основных прав человека. Они отняли права, которые ислам гарантирует женщинам, — заявил министр.

Вместе с тем пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес авиаудары по нескольким районам в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

По данным телеканала PTV, в результате атаки погибли 72 афганских военных и еще 120 ранены.

26 февраля армия Афганистана начала военную операцию в ответ на авиаудары со стороны Пакистана. Удары прогремели в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов.

Еще в январе в южной афганской провинции Кандагар между афганскими и пакистанскими пограничниками произошла стрельба. По данным СМИ, конфликт начался с того, что пакистанские военнослужащие пытались установить колючую проволоку на государственной границе, но афганские пограничники не позволили им этого сделать.

