Минобороны Пакистана предупредило о начале войны с талибами

Еще в январе в южной афганской провинции Кандагар между афганскими и пакистанскими пограничниками произошла стрельба. По данным СМИ, конфликт начался с того, что пакистанские военнослужащие пытались установить колючую проволоку на государственной границе, но афганские пограничники не позволили им этого сделать.