Жительница Новосибирской области лишилась дорогой иномарки за пьяную езду

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении 40-летней жительницы района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК об управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.