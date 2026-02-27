Ричмонд
Жительница Новосибирской области лишилась дорогой иномарки за пьяную езду

«Инфинити» обернули в доход государства, а даму приговорили к обязательным работам.

Источник: НДН.ИНФО

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении 40-летней жительницы района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК об управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Как сообщили в прокуратуре НСО, в августе 2025 года вечером подсудимая, управляла автомобилем марки «Инфинити FX» в нетрезвом состоянии.

Суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд также постановил конфисковать автомобиль «Инфинити FX» в доход государства.

Татьяна Картавых