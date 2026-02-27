Кому полагается выплата за советские вклады, объяснил юрист

Ведущий юрист Евро-Азиатского юридического сервиса Юрий Телегин рассказал агентству «Прайм» о том, что государство гарантирует возврат денежных средств, размещённых в Сберегательном банке России и его бывших подразделениях, а также в государственных страховых организациях, если эти вклады были сделаны до 20 июня 1991 года и 1 января 1992 года соответственно, передает ИА DEITA.RU.
Процесс возврата регулируется постановлениями правительства, действующими в период с 2010 по 2025 годы. В соответствии с ними, гражданам возмещается тройной остаток вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладам в страховые организации по состоянию на 1 января 1992 года, если они родились до 1945 года включительно. Для граждан, появившихся в возрастной группе 1946−1991 годов, предусмотрен возврат в двойном размере указанных вкладов.
Кроме этого, применяются определённые коэффициенты, предназначенные для корректировки выплат в зависимости от времени и условий вкладов. К примеру, для вкладов, которые были действующими в настоящее время или в период с 1992 по 2025 годы и по которым выплаты уже производились с 1996 по 2025 годы, коэффициент равен 1.
Если выплаты производились в 1995 году — коэффициент составляет 0,9, в 1994 году — 0,8, в 1993 году — 0,7, а в 1992 году — 0,6. Эти коэффициенты позволяют учитывать климат экономики и времени, когда осуществлялись выплаты.
Также предусмотрены дополнительные компенсации для наследников или лиц, оплативших похороны владельца вклада, если остаток на сумму не менее 400 рублей. В таком случае им положена компенсация в размере 6000 рублей.
Если же сумма вклада была меньше 400 рублей, компенсация рассчитывается по меньшему коэффициенту, который умножается на указанную сумму, что обеспечивает определённую поддержку в случаях малых вкладов.