Кому полагается выплата за советские вклады, объяснил юрист

Кроме этого, применяются определённые коэффициенты, предназначенные для корректировки выплат в зависимости от времени и условий вкладов. К примеру, для вкладов, которые были действующими в настоящее время или в период с 1992 по 2025 годы и по которым выплаты уже производились с 1996 по 2025 годы, коэффициент равен 1.