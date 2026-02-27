Доказана возможность использования поликапролактона в капельной 3D-биопечати

«Технология капельной печати считается более перспективной с точки зрения высокой точности пространственного размещения биоматериалов в трехмерной структуре. Кроме того, капельный метод более щадящий, так как в нем используются полимеры с низкой вязкостью, быстро проходящие через сопло, что значительно, часто на 80−95%, повышает жизнеспособность клеток после печати», — сказала аспирант Инженерной школы энергетики ТПУ Александра Пискунова.