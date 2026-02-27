Доказана возможность использования поликапролактона в капельной 3D-биопечати

ТОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) доказали, что биополимер поликапролактон, применяющийся в создании имплантов для регенерации костной ткани, можно использовать в капельной 3D-биопечати. Это позволит повысить жизнеспособность клеток на 80−95%, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Исследователи ТПУ вместе с коллегами изучили динамику растекания и конвективного испарения капель раствора поликапролактона — популярного биополимера для создания скаффолдов (имплантов — прим. ТАСС) для регенерации костной ткани. Эксперименты показали, что поликапролактон перспективен для использования в капельной печати. Это наиболее точный и щадящий метод 3D-биопечати, позволяющий получать изделия с большим разрешением», — сообщили в министерстве.
Технология 3D-биопечати позволяет создавать сложные трехмерные структуры — скаффолды, используемые в биомедицине и тканевой инженерии. Среди преимуществ поликапролактона — нетоксичность, высокая биосовместимость с тканями, механическая прочность, низкая скорость разложения и меньшее количество кислых продуктов разложения. Обычно скаффолды из поликапролактона делают методом экструзии (технология получения изделий путем продавливания), но у способа низкое разрешение и есть вероятность снижения жизнеспособности клеток.
«Технология капельной печати считается более перспективной с точки зрения высокой точности пространственного размещения биоматериалов в трехмерной структуре. Кроме того, капельный метод более щадящий, так как в нем используются полимеры с низкой вязкостью, быстро проходящие через сопло, что значительно, часто на 80−95%, повышает жизнеспособность клеток после печати», — сказала аспирант Инженерной школы энергетики ТПУ Александра Пискунова.
В исследовании участвовали сотрудники НОЦ И. Н. Бутакова Инженерной школы энергетики ТПУ и Сургутского госуниверситета. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Heat and Fluid Flow (Q1, IF: 3.1).