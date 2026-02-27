В Красноярске построят лестницу на Караульной горе за 44,1 миллиона рублей

Начальная цена лота составляет 44,1 миллион рублей. Согласно контракту, подрядчик должен будет не просто построить лестницу, но и сделать ее полноценным туристическим объектом. То есть смонтировать на ней три смотровые площадки, откуда откроется панорамный вид на Красноярск. Нужно будет установить пять столов, двенадцать скамеек, урны для мусора и вазоны. Обязательны перила, декоративная подсветка и видеокамеры.