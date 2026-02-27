Ричмонд
В Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова: подробности

ТАСС: В Петербурге задержан зампред правления «Газпром нефти» Джалябов.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали топ-менеджера госкорпорации в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как установило следствие, в 2020—2021 года он получил две взятки от руководителей подрядных организаций. На первую взятку в размере 28 миллиона рублей Джалябов купил квартиру в Сочи. Вторая взятка был в виде катера стоимостью более 1,7 млн рублей.

Последующие следственные действия будут проходить уже в Москве, добавили собеседники агентства. Максимальное наказание статьи 290 УК РФ предполагает лишение свободы сроком на 15 лет.

Накануне Следственный комитет задержал 40-летнего председателя Комитета по госзаказу правительства Петербурга Дениса Толстых. Его обвиняют в превышении полномочий. Чиновник, по версии следствия, обеспечивал победу на торгах определенным фирмам.

Ранее на Алтае задержали высокопоставленного сотрудника УФСИН. Мужчину подозревают в получении взятки размером более миллиона рублей.