В Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова: подробности

Как установило следствие, в 2020—2021 года он получил две взятки от руководителей подрядных организаций. На первую взятку в размере 28 миллиона рублей Джалябов купил квартиру в Сочи. Вторая взятка был в виде катера стоимостью более 1,7 млн рублей.