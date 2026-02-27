Минусинскую протоку Енисея расчистят за три года почти за полмиллиарда

Расчистка русла минусинской протоки Енисея включена в федеральный проект «Вода России» на 2028−2030 годы. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона в ответ на запрос председателя комитета по делам села Заксобрания Владислава Зырянова.
Документ, опубликованный в Telegram-канале краевого парламента, подтверждает: на реализацию проекта выделят 510 миллионов рублей. При этом в 2028 году планируется освоить лишь 10 миллионов, остальные средства распределятся на последующие два года.
Работы охватят участок в черте Минусинска — от плотины № 2 до места впадения реки Минусинки в протоку. Общая протяжённость расчищаемой акватории составит 1,5 километра.
