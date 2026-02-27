Поздравление Руслана Болотова с Международным днем некоммерческих организаций

Это прекрасная возможность выразить признательность всем, кто посвящает свои силы и время благородной миссии — служению обществу. Их неравнодушие и отзывчивость, ежедневный труд — пример искренней любви к Родине, высокой гражданской ответственности за ее настоящее и будущее.
Столица Прибайкалья славится благотворителями и меценатами, гордится своими добровольцами. Объединяясь, они помогают тем, кто в этом нуждается, реализуют социально значимые проекты, проводят акции и мероприятия. Некоммерческие организации меняют нашу жизнь к лучшему, воспитывают в подрастающем поколении дух добровольчества и взаимопомощи. Их вклад в развитие Иркутска невозможно переоценить.
Особые слова благодарности некоммерческим объединениям — за помощь участникам СВО и их семьям. Вы собираете посылки, приобретаете технику, отправляете на фронт письма поддержки, своими руками создаете вещи первой необходимости. Здесь, в тылу, каждый из вас своей деятельностью приближает нашу общую Победу.
Спасибо за неустанный труд и верность выбранному делу! Желаю участникам некоммерческих организаций неиссякаемой энергии и успехов во всех добрых начинаниях! Пусть ваша работа и дальше приносит пользу Иркутску и его жителям!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.