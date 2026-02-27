Поздравление Руслана Болотова с Международным днем некоммерческих организаций

Столица Прибайкалья славится благотворителями и меценатами, гордится своими добровольцами. Объединяясь, они помогают тем, кто в этом нуждается, реализуют социально значимые проекты, проводят акции и мероприятия. Некоммерческие организации меняют нашу жизнь к лучшему, воспитывают в подрастающем поколении дух добровольчества и взаимопомощи. Их вклад в развитие Иркутска невозможно переоценить.