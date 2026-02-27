Fox: Меланья Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза ООН

Меланья Трамп, жена президента США Дональда Трампа, впервые станет председателем на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в понедельник, 2 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.
Как уточняется, Меланья Трамп собирается посвятить свое выступление вопросам образования, технологий, мира и безопасности.
«Меланья Трамп собирается войти в историю как первая леди, возглавляющая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, выступив с речью, посвященной миру через образование», — сказано в сообщении.
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц также подтвердил планы выступления первой леди в Совбезе ООН. По его словам, супруга Трампа «будет председательствовать» на совещании.
Накануне американский лидер отметил свою гордость за успех фильма «Мелания», где в главной роли была его супруга. По его мнению, Мелания Трамп войдет в историю из-за своей работы с РФ и Украиной.