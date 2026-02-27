Ричмонд
Fox: Меланья Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель США при ООН подтвердил планы выступления первой леди в Совбезе ООН.

Источник: Комсомольская правда

Меланья Трамп, жена президента США Дональда Трампа, впервые станет председателем на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в понедельник, 2 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Как уточняется, Меланья Трамп собирается посвятить свое выступление вопросам образования, технологий, мира и безопасности.

«Меланья Трамп собирается войти в историю как первая леди, возглавляющая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, выступив с речью, посвященной миру через образование», — сказано в сообщении.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц также подтвердил планы выступления первой леди в Совбезе ООН. По его словам, супруга Трампа «будет председательствовать» на совещании.

Накануне американский лидер отметил свою гордость за успех фильма «Мелания», где в главной роли была его супруга. По его мнению, Мелания Трамп войдет в историю из-за своей работы с РФ и Украиной.

