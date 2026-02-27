В Ленинском районе Новосибирска демонтировали нелегальную автозаправку

В Ленинском районе Новосибирска на улице Ударной демонтировали незаконную автозаправочную станцию. Объект выявили во время совместного рейда специалистов департамента инвестиций, полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы.
Как выяснилось, АЗС работала с грубыми нарушениями законодательства. В частности, она не была включена в схему размещения нестационарных торговых объектов, а значит, находилась там нелегально. Оборудование эвакуировали и изъяли, на владельца составили административный протокол.
Начальник департамента Александр Морозов пояснил, почему такие точки так опасны. «Эта автозаправка не предусмотрена схемой размещения нестационарных торговых объектов. АЗС представляла угрозу и рядом стоящим торговым объектам, и водителям, которые заправляли свой транспорт топливом неизвестного качества, и жителям города», — подчеркнул он.
Чиновник добавил, что на прошлой неделе аналогичный объект убрали в Калининском районе. «Будем продолжать работу по выявлению и ликвидации таких взрывоопасных объектов», — резюмировал Морозов.