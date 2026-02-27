Следы в машине и забытая сим-карта вывели на похитителя девочки в Смоленске. Видео © Telegram / Следком.
«Следственными органами СК России по Смоленской области продолжается расследование уголовного дела. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение автомобиля. Машина была детально осмотрена, изъяты представляющие интерес следы и объекты», — говорится в сообщении.
Правоохранители проследили маршрут машины и обнаружили её припаркованной. В салоне нашли ДНК пропавшего ребёнка и сим-карту предполагаемого злоумышленника, которую он обронил. Экспертизы подтвердили его причастность к похищению. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Утром 27 февраля она сможет встретиться с родителями. На месте продолжаются следственные действия.
Напомним, что девятилетняя Александра Фоменкова пропала утром 24 февраля в Смоленске. Около восьми утра девочка вышла гулять с собакой во двор дома на улице Маршала Ерёменко. Следователи также проверили мобильный телефон школьницы. Анализ содержимого не выявил признаков опасного влияния или участия ребёнка в деструктивных сообществах. Девочку нашли в квартире похитителя, где также находилась его сожительница. Похитителем оказался 43-летний мужчина, который работает в такси и имеет задолженности на сумму более 700 тысяч рублей.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.