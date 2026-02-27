Следы в машине и забытая сим-карта вывели на похитителя девочки в Смоленске

Напомним, что девятилетняя Александра Фоменкова пропала утром 24 февраля в Смоленске. Около восьми утра девочка вышла гулять с собакой во двор дома на улице Маршала Ерёменко. Следователи также проверили мобильный телефон школьницы. Анализ содержимого не выявил признаков опасного влияния или участия ребёнка в деструктивных сообществах. Девочку нашли в квартире похитителя, где также находилась его сожительница. Похитителем оказался 43-летний мужчина, который работает в такси и имеет задолженности на сумму более 700 тысяч рублей.