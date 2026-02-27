Учёный рассказал, как правильно пить чай с лимоном

«Витамин С разлагается при высоких температурах. Мы никогда не добавляем витамин С в какие-то горячие блюда. Потому что если вы его бросите в горячий кипящий суп, то через небольшое количество времени от него ничего не останется. Поэтому, если взяли дольку лимона и бросили его в горячий чай, то вы, кроме вкуса, ничего не получаете», — предупредил кандидат медицинских наук.