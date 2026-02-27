С 1 марта в Башкирии меняется срок оплаты коммуналки

С первого дня весны в России вступают в силу изменения в правилах оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предельный срок внесения ежемесячных платежей переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Это значит, что за февраль, например, нужно будет заплатить не позднее 15 марта.
Раньше у собственников жилья было всего десять дней после получения квитанции, чтобы рассчитаться с поставщиками ресурсов. Поправки, внесенные в Жилищный кодекс и закон о ГИС ЖКХ, добавляют еще пять дней.
Корректировка связана с желанием синхронизировать график коммунальных выплат с зарплатным циклом. По закону работодатели обязаны перечислять заработную плату дважды в месяц: с 1 по 15 число и с 16 по последний день месяца. Теперь у людей будет больше времени, чтобы спланировать бюджет и вовремя оплатить счета.
При этом сроки передачи показаний индивидуальных счетчиков остаются прежними. Данные нужно подавать не позднее 25 числа каждого месяца.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.