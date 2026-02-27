Ричмонд
+6°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

iPhone и iPad впервые одобрены НАТО для работы с секретной информацией

Смартфоны iPhone и планшеты iPad первыми среди потребительских устройств получили сертификацию НАТО для работы с секретной информацией. Об этом сообщили в пресс-службе американской компании Apple.

Источник: Life.ru

«Apple объявляет, что iPhone и iPad стали первыми и единственными потребительскими устройствами, которые отвечают требованиям стран НАТО в области информационной безопасности. Это позволяет использовать iPhone и iPad для работы с секретной информацией вплоть до информации с ограниченным доступом без специального программного обеспечения и настроек», — говорится в заявлении.

По утверждению компании, ранее ни одно потребительское мобильное устройство не получало подобного допуска на правительственном уровне. Это делает продукты Apple уникальными в своём сегменте с точки зрения использования в структурах, работающих с секретной информацией.

Ранее Apple продлила действие восьми товарных знаков на территории России. Срок исключительных прав компании был продлён до 2036 года. В перечень вошли бренды iWeb, Time Machine, Macexpo, iPod, Mac Pro, Pod и Mobile Me, а также графическое изображение надкусанного яблока.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше