iPhone и iPad впервые одобрены НАТО для работы с секретной информацией

«Apple объявляет, что iPhone и iPad стали первыми и единственными потребительскими устройствами, которые отвечают требованиям стран НАТО в области информационной безопасности. Это позволяет использовать iPhone и iPad для работы с секретной информацией вплоть до информации с ограниченным доступом без специального программного обеспечения и настроек», — говорится в заявлении.
По утверждению компании, ранее ни одно потребительское мобильное устройство не получало подобного допуска на правительственном уровне. Это делает продукты Apple уникальными в своём сегменте с точки зрения использования в структурах, работающих с секретной информацией.
Ранее Apple продлила действие восьми товарных знаков на территории России. Срок исключительных прав компании был продлён до 2036 года. В перечень вошли бренды iWeb, Time Machine, Macexpo, iPod, Mac Pro, Pod и Mobile Me, а также графическое изображение надкусанного яблока.
