iPhone и iPad впервые одобрены НАТО для работы с секретной информацией

«Apple объявляет, что iPhone и iPad стали первыми и единственными потребительскими устройствами, которые отвечают требованиям стран НАТО в области информационной безопасности. Это позволяет использовать iPhone и iPad для работы с секретной информацией вплоть до информации с ограниченным доступом без специального программного обеспечения и настроек», — говорится в заявлении.