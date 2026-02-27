В Балаганске завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Строительство велось в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», сообщает пресс-служба Правительства региона.
Новый ФОК представляет собой одноэтажное здание, состоящее из трех функциональных блоков.
Спортивная инфраструктура комплекса включает в себя просторный универсальный спортзал, два тренажерных зала, а также раздевалки с душевыми, тренерские комнаты и медицинский кабинет.
Общая единовременная пропускная способность объекта составляет 20 человек.
Особое внимание при проектировании уделено созданию безбарьерной среды.
Здание полностью адаптировано для посещения маломобильными группами населения.
«История строительства комплекса была непростой, пришлось разрывать контракт два раза, подрядчики не справлялись с задачей, но третьему подрядчику удалось успешно завершить проект. Теперь у жителей Балаганска и ближайших территорий будет новое современное пространство для занятий спортом», — сказал Губернатор Игорь Кобзев.
Сейчас проходят процедуры по регистрации права собственности на объект за местной администрацией.
Планируется, что уже в марте 2026 года ФОК откроет свои двери для жителей Балаганска.
Здесь будут работать секции для детей и взрослых по волейболу, баскетболу, боксу, мини-футболу, пауэрлифтингу, тяжелой и легкой атлетике, а также проводиться спортивные мероприятия и соревнования.