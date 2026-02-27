В Балаганске завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

«История строительства комплекса была непростой, пришлось разрывать контракт два раза, подрядчики не справлялись с задачей, но третьему подрядчику удалось успешно завершить проект. Теперь у жителей Балаганска и ближайших территорий будет новое современное пространство для занятий спортом», — сказал Губернатор Игорь Кобзев.