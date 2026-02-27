Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене топ-модели Коршуновой

Американский финансист Джеффри Эпштейн обсуждал с подельниками возможные причины трагической гибели на Манхеттене в 2008 году топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой. Это следует из опубликованных Минюстом США файлов Эпштейна.
Имя Коршуновой в них впервые появилось в декабре 2009 года. Тогда Рамси Элкхоли предложил Эпштейну встречу с несколькими моделями, включая некую Регину. Элкхоли указывает, что парень Регины — бывший Коршуновой. Подельник Эпштейна познакомился с ним, когда Руслана умерла.
«Он всегда был рядом, ездил в полицию, предлагал помощь, утешал мать», — рассказал Элкхоли.
В письме от 1 января 2011 года Элкхоли пишет о парне уже в негативном ключе, рассказывая, что тот избил Регину на глазах у людей, украл телефон, угрожал сообщить в полицию, что модель употребляет наркотики.
«Разве это не тот же самый парень, который избил Руслану?», — поинтересовался Эпштейн и получил от Элкхоли утвердительный ответ.
Спустя несколько дней, 10 января 2011 года, Элкхоли написал Регине, что разрывает сотрудничество с ней в качестве модельного агента, так как опасается, что она закончит так же плохо, как Коршунова.
«После многочисленных сообщений о вашем употреблении наркотиков и жестоком поведении в ваших отношениях с Марком Камински я вижу возможность возникновения еще одной трагической ситуации», — объяснил свое решение Элкхоли.
Эпштейн в переписке от 2010 года высказывался о причинах гибели Коршуновой. Адресату, имя которого скрыто, финансист написал, что топ-модель умерла главным образом по вине своих бойфрендов.
Напомним, Коршунова погибла летом 2008 года, за четыре дня до своего 21-летия. Топ-модель, которую называли «русская Рапунцель», выпала из окна квартиры на девятом этаже на Манхэттене.
Ранее журналисты CNN сообщили, что в материалах дела Эпштейна не нашли сотни важных документов.