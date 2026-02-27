С 4 марта из Самары начнут летать самолеты в Ханты-Мансийск

Теперь из Самары можно будет добраться в Ханты-Мансийск на самолете. Прямые рейсы в столицу ХМАО появятся в расписании с марта, сообщила пресс-служба Курумоча. Их будет выполнять авиакомпания RedWings.
«Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по средам», — уточнила пресс-служба самарского аэропорта.
Из Самары самолет будет вылетать в 23.15 по местному времени, а в Ханты-Мансийске приземляться в 02.35. Обратный рейс будет вылетать из столицы ХМАО в четверг, в 03.35, а в Курумоче приземляться в 05.10. Подробнее узнать о расписании этого и других рейсов можно на сайте самарского аэропорта.