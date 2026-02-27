Миллион долларов за поимку и статья о госизмене: В Москве судят хакера, которого искали в США

Указанный состав преступления считается одним из самых тяжких в российском законодательстве. Подозреваемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие уже обратилось в инстанцию с просьбой отправить мужчину в следственный изолятор.
Официальные представители ведомств пока не раскрывают детали расследования. В публичном доступе отсутствуют сведения о том, какие именно действия вменяются задержанному. Известно лишь, что документы поступили в канцелярию 26 февраля.
Личные данные фигуранта полностью совпадают с анкетой человека, которого активно разыскивают западные спецслужбы. В январе текущего года американская юстиция заочно предъявила Тиму Стигалу обвинения в масштабном мошенничестве с использованием электронных сетей.
Зарубежные прокуроры полагают, что на протяжении нескольких лет мужчина участвовал в киберзаговоре. Его подозревают в торговле похищенными реквизитами банковских карт, принадлежавших клиентам крупных компаний.
Секретная служба США ранее объявила крупную награду за содействие в аресте предполагаемого хакера. За информацию, способную помочь следствию, обещали выплатить один миллион долларов. Теперь вероятный киберпреступник оказался в поле зрения отечественного правосудия по делу о шпионаже или предательстве.
Ранее жителя Мурманской области приговорили к 12 годам за госизмену в пользу Украины. Мужчина собирал данные о дислокации российских военных объектов в регионе. Он планировал передать эту информацию сотруднику украинской разведки через мессенджер.
