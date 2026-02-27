AP: власти США закрыли небо над Техасом из-за лазерного огня по своим

Федеральное управление гражданской авиации США закрыло часть воздушного пространства над штатом Техас после того, как военные сбили правительственный беспилотник, сообщает международное информационное агентство Associated Press.
Мера была введена накануне, 26 февраля. Ситуация состоит в том, что лазерная система военных сбила над поселением Форт-Хэнкок беспилотный летательный аппарат Погранично-таможенной службы Штатов, уточняется в публикации.
Отмечается, что член Палаты представителей Рик Ларсен и еще несколько демократов из комитета по транспорту и инфраструктуре заявили, что получили информацию о случившемся по официальным каналам.
«Мы просто в шоке от новости о том, что Минобороны сбило БПЛА Погранично-таможенной службы, используя высокорискованную систему противодействия беспилотникам», — приводит информагентство слова из заявления Ларсена и его коллег.
Ранее сообщалось об инциденте в Техасе, при котором американские военные сбили с помощью «секретной лазерной системы» воздушные шары, приняв их за БПЛА мексиканских наркокартелей.