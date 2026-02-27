Камера в Омске засняла, как автобус пошёл на обгон прямо на «зебре»

В Омске на Красноярском тракте камера фотофиксации засняла грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель автобуса решил пойти на обгон с выездом на встречную полосу прямо на пешеходном переходе, сообщает УМВД России по Омской области.
Следом за ним такой же опасный манёвр повторил и водитель легковушки. Оба нарушителя теперь получат «письма счастья». В Госавтоинспекции напоминают: за подобные действия, включая непредоставление преимущества пешеходам, предусмотрена серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
Ранее мы сообщали, как наказывают за непереключение дальнего света фар на ближний?