Парад планет пройдет в новосибирском небе: подробности

«В зависимости от количества участвующих планет, выделяют следующие типы их выравниваний: мини (3 планеты), малое (4 планеты), большое (5 или 6 планет) и великое выравнивание — 7 планет, иногда вместе с Плутоном», — приводит слова специалиста Горсайт.
В субботу в параде планет будут участвовать Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий. Увидеть их можно будет, если установится безоблачная погода, а начать их поиск рекомендуется минимум через час после заката. При этом рассмотреть Уран и Нептун можно будет только через телескоп.
Какие еще парады планет будут в 2026 году.
18 апреля.
Какие планеты участвуют:
Сатурн.
Марс.
Меркурий.
Нептун.
12 июня.
Какие планеты участвуют:
Меркурий.
Юпитер.
Венера.
2 августа.
Какие планеты участвуют:
Юпитер.
Меркурий.
Марс.
Уран.
Сатурн.
Нептун.
14 ноября.
Какие планеты участвуют:
Меркурий.
Венера.
Марс.
Юпитер.
