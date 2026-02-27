Ричмонд
Парад планет пройдет в новосибирском небе: подробности

НОВОСИБИРСК, 27 февраля, ФедералПресс. Сразу шесть планет выстроятся в ряд небе над Новосибирском 28 февраля. Подробности рассказала ведущий специалист планетария Сибирского государственного университета геосистем и технологий Людмила Горохова.

«В зависимости от количества участвующих планет, выделяют следующие типы их выравниваний: мини (3 планеты), малое (4 планеты), большое (5 или 6 планет) и великое выравнивание — 7 планет, иногда вместе с Плутоном», — приводит слова специалиста Горсайт.

В субботу в параде планет будут участвовать Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий. Увидеть их можно будет, если установится безоблачная погода, а начать их поиск рекомендуется минимум через час после заката. При этом рассмотреть Уран и Нептун можно будет только через телескоп.

Какие еще парады планет будут в 2026 году.

18 апреля.

Какие планеты участвуют:

Сатурн.

Марс.

Меркурий.

Нептун.

12 июня.

Какие планеты участвуют:

Меркурий.

Юпитер.

Венера.

2 августа.

Какие планеты участвуют:

Юпитер.

Меркурий.

Марс.

Уран.

Сатурн.

Нептун.

14 ноября.

Какие планеты участвуют:

Меркурий.

Венера.

Марс.

Юпитер.

