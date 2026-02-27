Парад планет пройдет в новосибирском небе: подробности

В субботу в параде планет будут участвовать Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий. Увидеть их можно будет, если установится безоблачная погода, а начать их поиск рекомендуется минимум через час после заката. При этом рассмотреть Уран и Нептун можно будет только через телескоп.