В Новосибирске 263 дольщикам долгостроя вручили ключи от квартир

Ключи от квартир получили дольщики долгостроя в Заельцовском районе. Завершили строительство дома по улице Дуси Ковальчук. Это последний объект, который возвели силами регионального фонда помощи дольщикам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
История долгостроя началась в 2013 году. Этот дом — один из восьми, которые достраивал региональный фонд. На достройку дома из федерального и регионального бюджетов направили более 962 млн рублей. По итогу квартиры получили 263 дольщика.
Как отметил министр строительства региона Дмитрий Богомолов, в последние годы с проблема обманутых дольщиков в области решается активнее. С 2010 года восстановили права более 21 тысячи дольщиков. Общим счетом на эти цели ушло свыше 24 млрд рублей.