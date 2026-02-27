В Новосибирске ищут идеальную пешеходную зону для улицы Ленина — может помочь архитектурный конкурс

Речь идёт об участке от Красного проспекта до улицы Урицкого. Идея создать транзитно-рекреационное пространство здесь возникла давно, но процесс застопорился. Летом 2025 года торги на доработку дизайн-проекта приостановили — потребовалось менять техническое задание. Повторный тендер так и не состоялся.