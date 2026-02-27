Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ищут идеальную пешеходную зону для улицы Ленина — может помочь архитектурный конкурс

В мэрии Новосибирска обсуждают, как определить концепцию будущей пешеходной зоны на улице Ленина. Рассматривается вариант архитектурного конкурса, который позволит выбрать лучшее проектное решение.

Источник: Сиб.фм

Речь идёт об участке от Красного проспекта до улицы Урицкого. Идея создать транзитно-рекреационное пространство здесь возникла давно, но процесс застопорился. Летом 2025 года торги на доработку дизайн-проекта приостановили — потребовалось менять техническое задание. Повторный тендер так и не состоялся.

Теперь власти думают над альтернативой. Если решат проводить конкурс, проекты архитекторов представят общественности для открытого обсуждения. Таким образом хотят учесть мнение горожан и найти наиболее удачное решение.