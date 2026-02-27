В Красноярск из Китая пытались ввезти шесть тонн зараженных перцев и винограда

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз почти шести тонн зараженных перцев и винограда. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в овощах и фруктах эксперты нашли опасных вредителей — западного цветочного трипса и червеца Комстока.
Партии прибыли в наш регион из Китая. Карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.
Зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека. Теперь ее разрешено использовать на территории региона.
