Прокуратура завела дело на управленца «Омскоблводопровода» из-за аварии

Административное дело завели по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура завершила проверку из-за длительного отключения воды в поселке Марьяновка в октябре 2025 года. Тогда в райцентре была повреждена основная сеть водопровода.

Из-за аварии несколько домов остались без холодной воды более чем 44 часов.

После проверки прокуратура района внесла представление генеральному директору АО «Омскоблводопровод». Кроме того, на начальника ремонтно-эксплуатационного участка «Марьяновский» (именно он был ответственным за ликвидацию аварии) завели административное дело по статье КоАП «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

«В настоящее время акты прокурорского реагирования рассмотрены, виновное лицо привлечено к административной ответственности», — уточнила прокуратура Омской области.

Ранее КП-Омск писала, что жильцы домом на улице 27-я линия оказались в плену канализационных вод также из-за аварии.