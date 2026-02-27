Прокуратура завела дело на управленца «Омскоблводопровода» из-за аварии

После проверки прокуратура района внесла представление генеральному директору АО «Омскоблводопровод». Кроме того, на начальника ремонтно-эксплуатационного участка «Марьяновский» (именно он был ответственным за ликвидацию аварии) завели административное дело по статье КоАП «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».