В Петербурге хотят наградить медсестер, спавших ребёнка

Малыш выпал из окна десятого этажа, а женщины успели поймать его, растянув куртку.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник хочет представить к награде Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга всех спасателей ребёнка, который выпал из окна десятого этажа.

«Поражен оперативности принятия решения. Чудо то, что малыша вообще увидели и личная заслуга женщин в том, что, они, не раздумывая, бросились на помощь. Такие поступки должны быть отмечены и подлежать широкой общественной огласке», — написал Крупник в своем Telegram-канале.

Напомним, что 25 февраля в Приморском районе из окна десятого этажа выпал мальчик. Его спасли две проходящие мимо медсестры клиники МЧС Анна Кабашова и Ольга Артемьева — они растянули куртку и поймали малыша.