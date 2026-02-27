Родители омских школьников смогут получить до 2 миллионов рублей на проекты

Родительские комитеты школ Омской области могут подать проекты на конкурс Российского общества «Знание» при поддержке Минпросвещения России и получить финансирование — от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Заявки принимают с 26 февраля по 15 мая, а в 2026 году их нужно будет оформлять через систему «Электронный бюджет». Об этом рассказали в пресс-службе общества «Знание».