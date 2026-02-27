Родители омских школьников смогут получить до 2 миллионов рублей на проекты

Родительские комитеты школ Омской области могут подать проекты на конкурс Российского общества «Знание» при поддержке Минпросвещения России и получить финансирование — от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Заявки принимают с 26 февраля по 15 мая, а в 2026 году их нужно будет оформлять через систему «Электронный бюджет». Об этом рассказали в пресс-службе общества «Знание».
Омская область уже побеждала в конкурсе. В первом сезоне в номинации «Физическое воспитание» выиграл родительский комитет Большеуковской школы с проектом «Вперёд с Викторией» — на реализацию дали до 1 миллиона рублей.
Во втором сезоне победителями стали восемь школ региона. Финансирование от 500 тысяч до 1 миллиона рублей получили проект «РобоСтарт» Таврической школы и школа № 47 Омска, где запустили школьный медиацентр. Ещё несколько инициатив получили поддержку от 200 тысяч до 500 тысяч рублей: «Аллея Героев Отечества» Новороссийской школы Нововаршавского района, фестиваль «Полезные перемены» школы № 96 Омска, обновление музейного пространства Строкинской школы, турнир «Быстрее! Выше! Сильнее!» школы № 110 Омска, спортивный марафон «Спорт объединяет поколения» Чучкинской школы и проект «Классики» школы № 71 Омска.
Далее проекты рассмотрит единый экспертный совет, а до конца июня список победителей утвердят на заседании Всероссийского родительского комитета. Деньги победителям обещают перечислить в июле, а реализовать проекты и отчитаться нужно будет до декабря 2026 года.
В новом сезоне добавили отдельное направление для инициатив по социализации подростков из группы риска, остальные темы остаются прежними — от патриотического и экологического воспитания до научного познания.