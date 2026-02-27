В аэропорту Новосибирска массово задерживают авиарейсы

Сегодня, 27 февраля, в Толмачево сохраняются задержки авиарейсов. Часть пассажиров не может улететь в Москву вторые сутки. Информацию об этом опубликовали на онлайн-табло аэропорта.
Согласно данным воздушной гавани, на 2 суток задерживается авиарейс компании «Якутия» с направлением «Новосибирск — Москва». Самолет должен был отправиться в аэропорт Внуково 25 февраля. Рейс перенесли на 27 февраля в 13:10 часов.
Задерживаются также несколько самолетов S7 из других городов в Новосибирск. Среди них рейсы из Москвы, Уфы, Благовещенска, Владивостока, Петропавловск-Камчатского. Время задержки варьируется от 10 минут до 1,5 часов.
Пока причины сбоев в авиасообщении не уточняют. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями на сайте воздушной гавани.