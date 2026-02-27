Суд вынес приговор вандалу, облившему краской ГИМ на Красной площади

«По совокупности преступлений Фролову А. А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца со штрафом в размере 20000 рублей», — говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным сразу по двум статьям — за повреждение объекта культурного наследия и вандализм. Следствие установило, что он облил краской здание Государственного исторического музея, расположенного на Красной площади.
Ранее в Москве был вынесен приговор по другому резонансному делу о преступлении против общественной безопасности. Суд 4 февраля приговорил жительницу столицы Ольгу Федосову к четырём годам колонии за заведомо ложное сообщение о теракте на Красной площади. Женщина находилась в состоянии опьянения и неоднократно звонила в экстренные службы.
