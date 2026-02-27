Суд вынес приговор вандалу, облившему краской ГИМ на Красной площади

Ранее в Москве был вынесен приговор по другому резонансному делу о преступлении против общественной безопасности. Суд 4 февраля приговорил жительницу столицы Ольгу Федосову к четырём годам колонии за заведомо ложное сообщение о теракте на Красной площади. Женщина находилась в состоянии опьянения и неоднократно звонила в экстренные службы.