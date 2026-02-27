Ричмонд
+6°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор вандалу, облившему краской ГИМ на Красной площади

Тверской суд Москвы приговорил мужчину к двум годам и двум месяцам колонии за акт вандализма на Красной площади. Речь идёт о повреждении здания Государственного исторического музея. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции города.

Источник: Life.ru

«По совокупности преступлений Фролову А. А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца со штрафом в размере 20000 рублей», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным сразу по двум статьям — за повреждение объекта культурного наследия и вандализм. Следствие установило, что он облил краской здание Государственного исторического музея, расположенного на Красной площади.

Ранее в Москве был вынесен приговор по другому резонансному делу о преступлении против общественной безопасности. Суд 4 февраля приговорил жительницу столицы Ольгу Федосову к четырём годам колонии за заведомо ложное сообщение о теракте на Красной площади. Женщина находилась в состоянии опьянения и неоднократно звонила в экстренные службы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.