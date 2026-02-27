Понты дороже денег: как интервью о «ночных гонках» обернулось разбором в правоохранительных органах

Как оказалось, герой интервью — 2003 года рождения (22 или 23 года), он сотрудник тюнинг-компании. парень заявил, что не имеет никакого отношения к ситуации со сбитым инспектором. Он также пояснил, что ранее действительно был оштрафован на 60 базовых расчётных величин за публикацию видео, где автомобили BMW после тюнинга нарушали правила дорожного движения. А слова о «всего лишь 10 БРВ», по его версии, были сказаны из хвастовства и в целях PR. Он также по традиции попросил прощения на камеру.