Понты дороже денег: как интервью о «ночных гонках» обернулось разбором в правоохранительных органах

Видео вызвало серьёзный резонанс. И не только из-за самоуверенного тона. Ранее этот же молодой человек уже фигурировал в истории с громким нарушением ПДД, которое попало на видео: тогда два автомобиля BMW со спецсигналами устроили гонки по столице, а один из водителей, игнорируя требования инспекторов, уехал от них. Судя по всему, именно этой ситуацией он и хвалился в интервью.
Если бы не недавнее резонансное ДТП, в котором подросток сбил инспектора, ролик, возможно, остался бы незамеченным. Но на фоне общественного напряжения к теме уличных гонок и безнаказанности, видео стало триггером. Сначала появились кадры, как автомобиль молодого человека забирают на штрафстоянку, а затем — уже привычное «покаянное» видео, записанное в правоохранительных органах.
Как оказалось, герой интервью — 2003 года рождения (22 или 23 года), он сотрудник тюнинг-компании. парень заявил, что не имеет никакого отношения к ситуации со сбитым инспектором. Он также пояснил, что ранее действительно был оштрафован на 60 базовых расчётных величин за публикацию видео, где автомобили BMW после тюнинга нарушали правила дорожного движения. А слова о «всего лишь 10 БРВ», по его версии, были сказаны из хвастовства и в целях PR. Он также по традиции попросил прощения на камеру.
По сути, в попытке показать себя «круче системы» он решил приукрасить реальность — не задумываясь о последствиях. Проблема в том, что в интервью прозвучали не только фантазии о заниженном штрафе, но и фразы, которые можно трактовать как прямую или косвенную пропаганду уличных гонок и демонстративного нарушения правил.
Какое именно наказание теперь может грозить молодому человеку, правоохранительные органы пока не сообщили.