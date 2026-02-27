От Достоевского до Прилепина: какие книги любят читать заключенные в колониях Прикамья

«Одним из самых популярных произведений по-прежнему остается роман Федора Достоевского “Преступление и наказание”. Также в число востребованных произведений входят такие книги, как “Отцы и дети” Ивана Тургенева, “Мастер и Маргарита” и “Собачье сердце”, “Анна Каренина” Льва Толстого и “Идиот” Достоевского, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Среди зарубежных авторов у заключенных пользуются популярностью Эрих Мария Ремарк («Три товарища»), Александр Дюма («Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо»), Виктор Гюго («Отверженные»), Артур Конан Дойл («Приключения Шерлока Холмса»), Жюль Верн («Двадцать тысяч лье под водой»), а также различные произведения Агаты Кристи, Стивена Кинга, Джека Лондона и братьев Стругацких.
Из современных авторов осужденных в прикамских колониях читают Захара Прилепина («Обитель»), Джоджо Мойес («До встречи с тобой») и Анджея Сапковского («Ведьмак»).
«В исправительных учреждениях Прикамья старшее поколение предпочитает классику (русскую и зарубежную) и исторические произведения. Молодое поколение, включая несовершеннолетних осужденных в Пермской воспитательной колонии, отдают предпочтение жанру фэнтези, историческим произведениям и современной литературе: например, роману Алексея Иванова “Тобол”, Джоан Роулинг — все части “Гарри Поттера” и другие», — рассказали в ГУФСИН региона, отвечая на запрос «ФедералПресс».
Интересны предпочтения осужденных разных полов. Так, мужская часть больше читает классику (русскую и зарубежную), исторические произведения, юридическую литературу, а женская — романы и детективы.
Отметим, что всего на сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы Пермского края функционируют 27 библиотек с общим книжным фондом более 193 тысячи экземпляров, включающим в себя художественную, историческую, юридическую, научно-публицистическую и религиозную литературу, периодические издания.