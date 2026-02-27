От Достоевского до Прилепина: какие книги любят читать заключенные в колониях Прикамья

«Одним из самых популярных произведений по-прежнему остается роман Федора Достоевского “Преступление и наказание”. Также в число востребованных произведений входят такие книги, как “Отцы и дети” Ивана Тургенева, “Мастер и Маргарита” и “Собачье сердце”, “Анна Каренина” Льва Толстого и “Идиот” Достоевского, — рассказали в пресс-службе ведомства.