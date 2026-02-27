Для кого-то наступит «чёрная пятница»: Поставщик электроэнергии сообщает о массовых отключениях в Кишинёве — публикуем адреса

В трёх столичных секторах запланированы отключения света.
Центр.
Ул. А. Михаил, 32/1, 36/1, Г. Виеру, 1, 3, 5, 9, 11, 13/1, 15, 17, 19, М. Г. Бэнулеску-Бодони, 28/2, П. Рареш, 18 — с 09:10 до 16:30.
Чеканы.
Ул. Алчедар, 1, 2A, 4, Арионешть, 2−6, Колоница, 2−4, 74−82, 108, 114−192, 3−7, 77−89, 93−175, 1, 1/1, 2, 3, Х. Бужор, 51−53, 57−59, 63−69, 78−98, 98A, 104, Н. Милеску-Спэтару, 1A, пер. Н. Милеску-Спэтару, 1, 5−9, Вадул-луй-Водэ, 9, 146, 162, 166, 176−180, 190 — с 08:50 до 16:00.
Ул. Будешть, 32A, Флорень, 1B, 3−19, 4−20, M. Дрэган, 10−12, 10/1, Мерень, 1, 13, 17, 16, 16A, 20, пер. Мерень, 3−11, 15, 19, 18, 22, 22B, 24, 24A, Петродава, 19, В. Вырзару, 2−20, 20/1, 11, В. Бузеску, 3, 9, 9A, 11, 11A — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка.
Ул. Флорилор, 14/3, 14/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4. 18/2. 20/1, M. Басараб, 2, 2A, 3, 4, 6, 9999, Московский пр-т, 11/6, 13/2, 13/3, 13/3A, 13/4, 13/4A, 13/8 — с 11:00 до 16:30.
