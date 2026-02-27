Мать на Украине выколола глаза своему трёхлетнему сыну ради социальных выплат

Инцидент произошёл в Тернопольской области. Мать пыталась выдать травму за заболевание, чтобы оформить пособия и другие социальные выплаты. Однако правоохранители установили, что повреждение было нанесено умышленно. Суд признал женщину виновной в причинении особо тяжких телесных повреждений, повлёкших утрату органа зрения.
Её приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Кроме того, с осуждённой взыскали 600 тысяч гривен в счёт компенсации морального вреда и расходов на лечение. После случившегося ребёнка передали на попечение другой семьи.
Ранее на Украине обращали внимание на масштабные проблемы с занятостью и социальными выплатами. Более трёх миллионов граждан работают в теневом секторе и не платят налоги, поскольку официально не оформлены и находятся вне контроля государства и налоговых органов.
