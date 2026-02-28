В Хабаровском крае Демешин вмешался после четырёх суток блэкаута в Чумикане

В Хабаровском крае продолжают устранять последствия аварии, оставившей село Чумикан без электроэнергии уже четвертые сутки, сообщает телеграм-канал Демешин.
Свет пропал вечером 23 февраля, когда на поселок обрушился мощный циклон со шквальным ветром.
«Вижу сообщения жителей Чумикана о том, что четвёртые сутки их село остаётся без электроэнергии. Отключение произошло 23 февраля во время прохождения циклона», — сказал губернатор.
По словам главы региона, ситуация находится под его личным контролем. Он отметил, что крайовые коммунальные службы работают в усиленном режиме и взаимодействуют с местными властями. «По заверению министра ЖКХ края Анжелики Мироновой и главы Тугуро-Чумиканского района Изабеллы Осиповой электричество в дома жителей вернётся до конца этой недели», — уточнил он.
Тем временем в соцсетях жители продолжают рассказывать о тяжёлой обстановке. Люди сообщают, что в селе наступил полный блэкаут: не работает детский сад, в школьном интернате невозможно готовить горячую пищу, в магазинах закончились свечи и газовые баллоны для плит. Кроме того, пользователи пишут, что это уже второй крупный сбой энергоснабжения с начала года, и призывают власти ввести режим ЧС.
По данным правительства края, в Чумикан направлена мобильная дизельная электростанция, а аварийные бригады продолжают ремонт оборудования в круглосуточном режиме. Восстановить подачу электричества, как заверяют специалисты, планируют в ближайшие дни.