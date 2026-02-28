В Хабаровском крае Демешин вмешался после четырёх суток блэкаута в Чумикане

Тем временем в соцсетях жители продолжают рассказывать о тяжёлой обстановке. Люди сообщают, что в селе наступил полный блэкаут: не работает детский сад, в школьном интернате невозможно готовить горячую пищу, в магазинах закончились свечи и газовые баллоны для плит. Кроме того, пользователи пишут, что это уже второй крупный сбой энергоснабжения с начала года, и призывают власти ввести режим ЧС.