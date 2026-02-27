В Омске шиномонтаж подорожает на 10−15% весной 2026 года

С приходом весны омичам стоит готовиться к росту расходов на обслуживание автомобиля. По оценкам участников рынка, весной 2026 года сезонный шиномонтаж подорожает в среднем на 10−15% по сравнению с прошлым годом — об этом представители крупных сервисов говорили в комментариях федеральным СМИ.