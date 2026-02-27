В Омске шиномонтаж подорожает на 10−15% весной 2026 года

С приходом весны омичам стоит готовиться к росту расходов на обслуживание автомобиля. По оценкам участников рынка, весной 2026 года сезонный шиномонтаж подорожает в среднем на 10−15% по сравнению с прошлым годом — об этом представители крупных сервисов говорили в комментариях федеральным СМИ.
При этом рост цен на услуги СТО фиксируется уже с начала года: по данным отраслевых комментариев, замена шин в январе-феврале 2026-го могла прибавить 5−10%, а дальше прайсы традиционно «подтягиваются» к сезону.
Причины удорожания называют типичные для рынка: инфляция, подорожание запчастей и расходников, рост затрат на аренду и коммунальные услуги, а также дефицит кадров — автосервисам приходится повышать зарплаты, и это закладывается в стоимость работ.
При смене шин специалисты советуют ориентироваться не на дату, а на устойчивую среднесуточную температуру: менять зимние шины на летние обычно рекомендуют, когда она держится выше +5…+7 °C и ночные заморозки сходят на нет.