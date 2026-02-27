Ричмонд
+6°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России расширят список вещей для бесплатного провоза в самолете

В России расширят перечень вещей, которые можно бесплатно перевозить в ручной клади в самолетах.

Источник: Аргументы и факты

В России расширят список вещей, которые можно бесплатно перевозить в ручной клади в самолетах. Как следует из новой редакции правил, в перечень добавили средства для ухода за протезами.

«В качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить средства, предназначенные для ухода за протезами верхних и нижних конечностей, в упаковке», — говорится в документе.

Отмечается, что габариты предметов должны будут позволять поместить их на багажной полке или под сиденьем.

Согласно действующим в РФ правилам, также пассажиры самолетов могут провозить в ручной клади без допплаты верхнюю одежду, сумку или рюкзак, размер которых не нарушает правил перевозчика, цветы, товары из Duty Free, детское питание и люльку, лекарства, костыли, костюм в складном портпледе.

Добавим, что с 1 марта вступит в силу изменение в правилах воздушных перевозок, согласно которому электронный посадочный талон будет официально приравниваться к бумажному.