В России расширят список вещей для бесплатного провоза в самолете

Согласно действующим в РФ правилам, также пассажиры самолетов могут провозить в ручной клади без допплаты верхнюю одежду, сумку или рюкзак, размер которых не нарушает правил перевозчика, цветы, товары из Duty Free, детское питание и люльку, лекарства, костыли, костюм в складном портпледе.