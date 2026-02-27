Египетский шеф-повар приедет в Новосибирск ради нового выпуска шоу на ТВ-3

«Я был очень рад, когда меня позвали принять участие в проекте “Особенности национальной кухни” для телеканала ТВ-3. Для меня это был новый опыт. Выпуск, в котором я принимал участие, снимали в Новосибирске. Раньше я там не был. У меня остались только хорошие впечатления, все понравилось», — поделился египтянин.