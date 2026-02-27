В РФ создали материал для инфракрасной оптики в 2,5 раза прочнее аналогов

Исследователи из Перми предложили использовать для инфракрасной оптики халькогенидные стекла. В своем изначальном виде они не лучше селенида цинка и германия — точно так же царапаются, трескаются и мутнеют. Однако в отличие от аналогов, структура которых застывает при производстве и не поддается изменению, это стекло можно дорабатывать. Например, выращивать внутри него микроскопические кристаллы, которые способны сделать материал прочным и при этом сохранить прозрачность для тепловых лучей. Раньше считалось, что, если вырастить в стекле много кристаллов, оно перестанет пропускать излучение. До сих пор исследователи не могли точно найти баланс, при котором кристаллов достаточно для прочности, но при этом оптика остается прозрачной. Пермские же ученые решили попробовать добавить в халькогенидное стекло иодид цезия.