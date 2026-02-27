В Иркутске впервые напишут «Тотальный диктант» на бурятском языке

18 апреля 2026 года в Иркутске желающие напишут «Тотальный диктант». Впервые в столице Приангарья текст писателя и автора Алексея Варламова продиктуют и на бурятском языке. Основной площадкой для написания диктанта будет Центр культуры коренных народов Прибайкалья. Об этом КП-Иркутск стало известно с официального сайта акции.