В Иркутске впервые напишут «Тотальный диктант» на бурятском языке

Площадкой для написания диктанта будет Центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

18 апреля 2026 года в Иркутске желающие напишут «Тотальный диктант». Впервые в столице Приангарья текст писателя и автора Алексея Варламова продиктуют и на бурятском языке. Основной площадкой для написания диктанта будет Центр культуры коренных народов Прибайкалья. Об этом КП-Иркутск стало известно с официального сайта акции.

— Главная цель — получить удовольствие, погрузиться в языковую среду и найти единомышленников, — говорит координатор акции Кристина Макарова.

Работы будут проверять без оценивая. Участники просто узнают допущенные ошибки и запомнят правила. Принять участие в акции бесплатно могут все желающие носители бурятского языка по предварительной регистрации.

