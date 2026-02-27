Умер доброволец Армии ДНР Алексей Седиков, пробывший в плену ВСУ 38 месяцев

Ранее была опубликована фотография с места обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. На кадре видно, как люди в защитных комбинезонах, масках и перчатках выгружают тела из грузовиков. Украине были переданы тела около 1000 погибших украинских военнослужащих, а России — 35 тел погибших российских солдат.