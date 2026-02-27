Ричмонд
Умер доброволец Армии ДНР Алексей Седиков, пробывший в плену ВСУ 38 месяцев

Умер военнослужащий и доброволец Армии ДНР Алексей Седиков. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«С глубоким прискорбием узнала, что не стало моего друга, настоящего защитника Отечества — Алексея Седикова. Вечная память Герою! Царствие Небесное!» — написала она.

Алексей Седиков служил старшим лейтенантом Седьмой бригады Армии ДНР и считался добровольцем. Ранее он провёл 38 месяцев в украинском плену и был освобождён. Подробности обстоятельств его смерти пока не сообщаются.

Ранее была опубликована фотография с места обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. На кадре видно, как люди в защитных комбинезонах, масках и перчатках выгружают тела из грузовиков. Украине были переданы тела около 1000 погибших украинских военнослужащих, а России — 35 тел погибших российских солдат.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

