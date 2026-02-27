Мининформации: более девяти тысяч материалов признаны экстремистскими в Беларуси

Ананич обратила внимание, что большая работа проводится на уровне областных комиссий, которые рассматривают и интернет-ресурсы, и печатные издания на предмет выявления признаков экстремизма. За год было рассмотрено 470 объектов. Так, в 456 обнаружили признаки экстремизма, а в четырех — реабилитации нацизма.