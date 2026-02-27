Ричмонд
Мининформации: более девяти тысяч материалов признаны экстремистскими в Беларуси

В Беларуси более девяти тысяч материалов признаны экстремистскими.

Источник: Комсомольская правда

Более девяти тысяч материалов признаны экстремистскими в Беларуси. Об этом рассказала председатель Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции Лилия Ананич, передает БелТА.

— По данным Министерства информации, более 9 тысяч объектов включено в Республиканский список экстремистских материалов, — подчеркнула Лилия Ананич.

По ее словам, существует также отдельный перечень печатных изданний, которые запрещены к распространению. В него, пояснила глава комиссии, входит 225 изданий, а 190 — были включены в 2025 году.

Ананич обратила внимание, что большая работа проводится на уровне областных комиссий, которые рассматривают и интернет-ресурсы, и печатные издания на предмет выявления признаков экстремизма. За год было рассмотрено 470 объектов. Так, в 456 обнаружили признаки экстремизма, а в четырех — реабилитации нацизма.

Глава комиссии уточнила, что в Республиканский список экстремистских изданий в 2025 году внесли 171 печатное издание (в 140 из них нашли признаки разжигания религиозной розни).

Ранее мы писали, что доступ сразу к двум сайтам ограничен в Беларуси — их использовали экстремисты.

