Мининформации: более девяти тысяч материалов признаны экстремистскими в Беларуси

Более девяти тысяч материалов признаны экстремистскими в Беларуси. Об этом рассказала председатель Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции Лилия Ананич, передает БелТА.
— По данным Министерства информации, более 9 тысяч объектов включено в Республиканский список экстремистских материалов, — подчеркнула Лилия Ананич.
По ее словам, существует также отдельный перечень печатных изданний, которые запрещены к распространению. В него, пояснила глава комиссии, входит 225 изданий, а 190 — были включены в 2025 году.
Ананич обратила внимание, что большая работа проводится на уровне областных комиссий, которые рассматривают и интернет-ресурсы, и печатные издания на предмет выявления признаков экстремизма. За год было рассмотрено 470 объектов. Так, в 456 обнаружили признаки экстремизма, а в четырех — реабилитации нацизма.
Глава комиссии уточнила, что в Республиканский список экстремистских изданий в 2025 году внесли 171 печатное издание (в 140 из них нашли признаки разжигания религиозной розни).
