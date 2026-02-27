Беременная россиянка перенесла герпес и потеряла память о себе

В Екатеринбурге врачи столкнулись с редким случаем тяжелого поражения мозга у беременной женщины. Об этом URA.RU рассказала руководитель реабилитационной клиники.
Пять лет назад в медцентр доставили 26-летнюю пациентку на 22-й неделе беременности. У нее диагностировали герпетический энцефалит — одну из самых тяжелых форм воспаления головного мозга. Состояние было критическим. Врачи провели экстренное кесарево сечение. Ребенка спасти не удалось, женщину — удалось.
После стабилизации выяснилось, что интеллект пациентки снизился до уровня трехлетнего ребенка. Она не узнавала родных, не помнила свою жизнь, с трудом понимала обращенную речь. Сохранились лишь базовые навыки — могла ходить, есть и тихо произносить отдельные слова.
По словам руководителя клиники, функции правого полушария мозга, отвечающие за эмоции и невербальное общение, сохранились. Женщина понимала интонации, жесты, чувствовала настроение. Но левое полушарие, связанное с речью, логикой, чтением, счетом и самоидентификацией, оказалось серьезно повреждено.
Пациентка не ориентировалась во времени и пространстве, не могла читать и писать, не осознавала границы собственного тела. При этом она проявляла эмоциональную привязанность к старшей сестре, которая стала ее опекуном, но каждый раз спрашивала, кто перед ней.
К лечению подключили мультидисциплинарную команду: нейропсихолога, логопеда, эрготерапевта. Проводились занятия по восстановлению когнитивных функций, лечебная физкультура и медикаментозная терапия.
Через три недели появились первые признаки прогресса. Женщина начала задавать вопросы о себе и окружающем мире, пытаясь осмыслить свою личность и тело. Улучшилось понимание речи, появились полноценные предложения. Постепенно вернулись навыки счета, чтения, способность решать простые задачи.
Если в начале занятий она могла концентрироваться не более 10 минут, то спустя месяц — уже до 40−45 минут. Через месяц пациентку выписали домой. Реабилитация продолжалась амбулаторно в течение нескольких лет.
По состоянию на 2026 год женщина ориентируется в себе и окружающем, может говорить, читать и понимать прочитанное. Восстановлены многие когнитивные функции. При этом, как отмечает руководитель клиники, некоторые аспекты жизни утрачены безвозвратно.
Пациентка не помнит свою беременность и не проявляет интереса к шраму после операции. Тема материнства для нее отсутствует. По словам врача, это связано не с психологической защитой, а с органическим повреждением участков мозга.
Женщина живет с мужем, продолжает занятия со специалистами и ведет повседневную жизнь. Однако часть ее прошлого, связанная с беременностью и материнством, восстановлению не подлежит.
Читайте также: МВД показало видео с найденной девочкой в Смоленске.